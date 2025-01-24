الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء تزامنا مع اعتدال درجات الحرارة نهارا واستمرار الأجواء الشتوية ليلا .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 24 يناير 2025، كما يلى :

طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الطقس مائل للدفء الحرارة على شمال الصعيد

الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .