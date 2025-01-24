إطلاق مبادرة لتوزيع بطاطين ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى أسيوط

كتب مدحت وهبة

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى مبادرة "صناع الدفا" لتوزيع بطاطين وكراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في معظم قرى ومراكز المحافظة، تحت رعاية وإشراف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق والتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وذلك ضمن جهود تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموى إيد وحده.

وشهد محافظ أسيوط، إطلاق المبادرة باصطفاف السيارات أمام الديوان العام بالمحافظة والمحملة بالدفعة الأولى من بالطاطين وكراتين المواد الغذائية وهي عبارة عن 1500 بطانية شتاء و500 كرتونة من المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر المستهدفة بمحل إقامتهم.

وأشاد محافظ أسيوط خلال المبادرة بجهود مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة من خلال مبادراتها التنموية والتي تستهدف توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، ورفع العبء عن كاهلهم موجهاً الشكر لمسئولي المؤسسة لجهودهم في إطلاق مبادرة "صناع الدفا " لتوزيع بطاطين الشتاء وكراتين مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية مشيراً إلى ضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي وبمتابعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة ومن أجل دعم غير القادرين لمواجهة الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، بدأت في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية ، موضحاً أن مبادرة صناع الدفا تطلقها المؤسسة هذا العام للعام الخامس على التوالى وتم التوسع فى مستهدفاتها لتشمل بجانب توزيع بطاطين الشتاء توزيع كراتين المواد الغذائية علي غير القادرين

واوضح عبدالفتاح ان مبادرة "صناع الدفا" تعكس إستراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر إحتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع إستهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.



أعضاء التحالف الوطنى



توفير بطاطين



جانب من المبادرة