اليوم السابع
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الجمعة، 24 يناير 2025 10:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انطلاق القافلة الدعوية من مسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر حمدى بالإسكندرية

الجمعة، 24 يناير 2025 05:09 م
انطلاق القافلة الدعوية من مسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر حمدى بالإسكندرية جانب من القافلة
الإسكندرية أسماء على بدر

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انطلقت القافلة الدعوية بمحافظة الإسكندرية بإدارة أوقاف محرم بك بتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهرى وزير الأوقاف وتحت رعاية الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية من مسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبد القادر حمدي بإدارة أوقاف محرم بك .

وجاءت القافلة بحضور  الشيخ هاشم سعد الفقى مدير عام الدعوة الشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة الشيخ عبد الوهاب محمد عبد المطلب دويدر مدير الإدارة بدأت القافلة بمقرأة الأئمة، ثم مجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق الأئمة لأداء خطبة الجمعة تحت عنوان (نعمة الأمن).


 







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