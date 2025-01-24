«كأنى أرى النبى».. كتاب جديد من إصدارات نور 2025 بمعرض الكتاب

كتب لؤى على

يعرض ضمن الإصدارات الحديثة لمجلة نور للأطفال، التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في جناح الأزهر الشريف، صالة 4 ، بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، في الفترة من 23 يناير الجاري، وحتى 5 فبراير 2025، كتاب: «كأني أرى النبي صلى الله عليه وسلم».

الكتاب يتناول سيرة الحبيب المصطفى، بأسلوب مبتكر، يأخذك في رحلة حب وصفاء، تسمو بروحك، وكأنك ترى خلالها النبي صلى الله عليه وسلم.

ويعتبر هذا الكتاب هو الجزء الأول من سلسلة كتب تتناول سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.

يحاول الكتاب العرض بشكل مبسط وشرح شيق، لصفات النبي صلى الله عليه وسلم، في إطار سؤال افتراضي: ماذا لو رَوَت لنا الكائناتُ التي عاشت مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: كيف رَأَتهُ؟ كيفَ نظرَ؟ وكيفَ سارَ؟ وكيفَ تكلَّم؟ وكيفَ رَحِم؟ وكيفَ نَصَحَ؟ وكيفَ تبسَّم صلى الله عليه وسلم؟

الكتاب من تأليف: رغدة محسن، ومراجعة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والمستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورسوم: سلمى كمال.