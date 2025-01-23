وزير خارجية السعودية من بيروت: نشدد على ضرورة التزام إسرائيل من جنوب لبنان

إيمان حنا

قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بعد لقائه رئيس لبنان جوزيف عون في قصر بعبدا: "بحثنا في مستجدات لبنان والمنطقة، وأكدت استمرار وقوف المملكة إلى جانب لبنان كما ندعم الإصلاحات من أجل الخروج من الأزمات".

وتابع: "بحثنا فى أهمية الالتزام بوقف النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب وتطبيق القرار 1701 والمملكة متفائلة تجاه لبنان".



وأضاف بن فرحان "نشدد على أهمية تعزيز الإصلاحات في لبنان من أجل إعادة ثقة الدول به ونعمل بجدية للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره".

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية السعودي لبيروت اليوم الخميس ، والتى تعد الزيارة الأولى لمسؤل رفيع المستوى من المملكة منذ 15 عاما، ومن المقرر أن يلتقى بن فرحان مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم.