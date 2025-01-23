وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره الكازاخى تعزيز التعاون فى مجال الزراعة

كتب أحمد جمعة

أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير، إتصالًا هاتفيًا مع "مُراد نورتيلو" وزير خارجية كازاخستان.

أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للعلاقات الثنائية مع دولة كازاخستان الصديقة، مؤكدًا على تطلع الجانب المصرى لتطوير مختلف مجالات التعاون الثنائى على ضوء العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين.

فى هذا السياق، أبرز الوزير عبد العاطى الأولوية التى توليها مصر لدفع التعاون الاقتصادى والتجارى المُشترك مع كازاخستان، والاستفادة من الإمكانيات الواعدة للاقتصادين المصرى والكازاخى لتعزيز التعاون فى مجال الزراعة، والصناعات الدوائية، والسياحة، والبنية التحتية، وصناعة المنسوجات، والأثاث، ومواد البناء، وغيرها من المجالات التى تُحقق المصالح المُشتركة للدولتين.

إتصالًا بما سبق، أعرب الوزير عبد العاطى عن تطلع الجانب المصرى لعقد "الدورة السادسة من اللجنة الحكومية المشتركة"، حرصًا على الدفع بمعدلات التجارة والتبادل الاستثمارى بين البلدين، مشيرًا إلى وجود آفاق تعاون واعدة ومُتعددة بين الجانبين يجب استغلالها.