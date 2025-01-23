نائب محافظ الجيزة يعاين مصرف أبو مسلم بحى الهرم

كتبت - مرام محمد

عاين إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيًا، مصرف أبو مسلم (أبو عوض) بناحية كفر المنفى شارع المجزر الآلي نطاق حي الهرم وزاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وانتقلت اللجنة المشكلة من المحافظ وتحت إشراف نائب المحافظ، لتحديد إمكانية الاستغناء عنه بطول 4 كم للحد من مظاهر التلوث الناتجة عن المصرف والسير في إجراءات تطوير المنطقة وإنشاء محاور وطرق مرورية من شأنها تسهيل حركة المواطنين.

ومن ناحية أخرى، تفقد نائب المحافظ، يرافقه محمد مرعي السكرتير العام المساعد للمحافظة، الترعة الجيزاوية بمدينة البدرشين والترعة الشبرامنتية بمنطقة كوبري أبو صير، لبحث إمكانية تغطية جانبي الترعتين لإقامة مواقف سرفيس وأسواق حضارية لخدمة مواطني مركز البدرشين.

حضر المعاينة أعضاء اللجنة الدكتورة جيهان عبد الحكيم نائب مدير معهد بحوث الصرف بوزارة الموارد المائية والري، وزينهم إدريس رئيس مركز أبو النمرس، والمهندس عبدالسلام البغدادي مدير مديرية الزراعية بالجيزة، والمهندس محسن عبد الرشيد مدير عام الإدارة العامة لري الجيزة، والمهندس محمود سليمان مدير عام الإدارة العامة لصرف شمال الجيزة، والمهندس عادل شلبي مستشار شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس مجدي عبد العظيم رئيس جهاز الأملاك بالمحافظة.