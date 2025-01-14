نائب محافظ الجيزة يلتقى عددا من أهالى الصف لبحث احتياجات ومشاكل المركز

كتبت - مرام محمد

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمدينة الصف، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

والتقى نائب محافظ الجيزة، عددًا من الأهالي، لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز، وتفقد الحالة العامة للنظافة والإشغالات، مشددًا على استمرار رفع مستوى النظافة.

وتابع ميدانيًا أعمال الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بشارع يوسف السباعي وتركيب بلاط الإنترلوك لـ10 شوارع بمتفرعات الجيش ومسجد الهدى ومنطقة الإدارة الأزهرية بنطاق مدينة الصف.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية بتفقد اللمسات النهائية بمشروع موقف سرفيس الصف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الصف قبل تشغيله، مشددًا على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ العميد على عبد الله حامد رئيس مركز الصف، والمهندس محمد عبد الرازق مدير عام شبكات كهرباء الصف وأطفيح، ومسئولي مديرية الطرق والأبنية التعليمية وجهاز السرفيس والشركات المنفذة للأعمال.