مشكلة قد تواجه الأمهات بعد الولادة تؤثر على الرضاعة.. طرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

الرضاعة الطبيعية تجربة مميزة، فهي توفر العناصر الغذائية الأساسية وتقوي الرابطة بين الأم والطفل، ومع ذلك، تواجه بعض الأمهات تحديات مثل متلازمة فرط إفراز الحليب، وهو ما قد يسبب مشاكل لكل من الأم والطفل، فقد تشعر الأمهات بعدم الراحة أو الاحتقان أو الألم أثناء الرضاعة، وذلك وفقا لموقع onlymyhealth.

قد يواجه الأطفال صعوبة في الرضاعة أو يشعرن بالإرهاق بسبب تدفق الحليب السريع، ولذا من المهم التعرف على متلازمة فرط إفراز الحليب في وقت مبكر، فيساعد ذلك الأمهات على معالجة المشكلة.

ما هي متلازمة فرط إفراز الحليب؟

تحدث متلازمة فرط إفراز الحليب عندما ينتج الشخص الذي يرضع رضاعة طبيعية حليبًا أكثر مما يحتاجه طفله، وهذه الحالة مرتبطة بمجموعة من الحالات المرتبطة بالإفراط في إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات، وتشمل مشاكل مثل ركود الحليب، والقنوات المسدودة، والتهاب الضرع الالتهابي أو المعدي، وخراجات الثدي.

أسباب زيادة حليب الأم

لا يوجد سبب واحد للإفراط في إنتاج حليب الثدي. بل إن هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في متلازمة فرط إفراز حليب الثدي، ولكن هناك بعض الأسباب ومنها:

-الإفراط في التحفيز، أي الضخ بشكل متكرر أو استخدام مضخة الثدي.

-اختلال التوازن الهرموني، أي يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من هرمون البرولاكتين، وهو الهرمون الذي يتحكم في إنتاج الحليب، إلى فرط إفراز الحليب. ويُطلق على ذلك فرط إفراز هرمون البرولاكتين في الدم.

-الإفراط في استخدام محفزات الحليب وتناول الكثير من المكملات الغذائية أو الأدوية لتعزيز إدرار الحليب يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في العرض.

-أنماط التغذية، فإن التغذية وفقًا لجدول زمني ثابت بدلًا من اتباع إشارات الجوع التي يرسلها الطفل قد تؤدي إلى الإفراط في إنتاج الحليب. فإذا لم يفرغ الطفل الثدي بالكامل، فإن هذا يرسل إشارة إلى الجسم لإنتاج المزيد من الحليب.

-الاستعداد الوراثي: ينتج بعض الأشخاص كمية أكبر من الحليب بشكل طبيعي بسبب جيناتهم.

علاج متلازمة فرط إفراز الحليب

لعلاج متلازمة فرط إفراز الحليب، فإن الهدف هو تقليل إنتاج الحليب الزائد وجعله الرضاعة الطبيعيةأكثر راحة، وهناك بعض النصائح ومنها:

-الرضاعة عند الطلب بدلاً من اتباع جدول زمني صارم، فيساعد هذا في ضبط إمداد الحليب وفقًا لاحتياجات الطفل.

-تأكد من تثبيت جيد لتحسين الراحة وإزالة الحليب.

-استخدمي الرضاعة المتكتلة، حيث يرضع الطفل من ثدي واحد لعدة ساعات قبل التبديل، للمساعدة في تقليل إدرار الحليب.

-استخدمي كمادات باردة أو أوراق الكرنب للتقليل من التورم والاحتقان.