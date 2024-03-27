عوامل وأعراض زيادة هرمون البرولاكتين لدى الرجال والنساء

كتبت مروة محمود الياس

هرمون البرولاكتين هو ذلك الهرمون المسمى بهرمون اللبن أو الحليب، يتواجد في السيدات وفي الرجال على حد سواء وليس في النساء فقط كما يعتقد البعض خطـأ، قد يعاني البعض من ارتفاع في نسب مستوياته، وهو يؤدي إلى بعض المشكلات الخاصة بالإنجاب وبالوظائف التناسلية.

وفقا لتقرير نشر في موقع ميديسن نت المعني بالصحة العامة، فإن زيادة نسب البرولاكتين في الجسم لدى الجنسين له الكثير من العلامات والأعراض وأيضا له الكثير من العوامل المحفزة

ولعل أهم هذه العوامل التي تساعد عليه:

بعض الأدوية التي تتناولها قد تؤثر بشكل كبير على نسب هرمون البرولاكتين منها أدوية إرتفاع ضغط الدم وكذلك ادويه نفسية مثل أدوية الذهان والاكتئاب

بعض المشروبات العشبية قد تؤثر بشكل كبير على نسب البرولاكتين منها مشروبات الحلبة والشمر.

الإجهاد العام أو الإجهاد الشديد للجسم من خلال ممارسة التمرينات الرياضية المجهدة، على سبيل المثال قد تسبب اضطراب لهذا الهرمون وزيادته.

الإصابة ببعض الأمراض مثل القوباء أو أية مشكلات تصيب الصدر.

ومن أبرز أعراض هذا الإرتفاع لدى النساء

مشكلات خاصة بالدورة الشهريهدة وانتظامها وانتظام مواعيدها

مشكلات في المهبل تؤدي الى الجفاف

خروج حليب الثدي على الرغم من عدم الرضاعة

أما في الرجال فقد تظهر بعض الأعراض على شكل

مشكلات في نمو الشعر للجسم لديهم

الإصابة بمشكلات التثدي المعروفة

وينصح عند ملاحظة هذه الأعراض بضرورة الذهاب اغلى المختص الذي يحدد خيارات العلاج وفقا للعوامل كثيرة يحددها بنفسه



