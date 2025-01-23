محافظ أسوان يستقبل وفد الهيئة العامة للاستعلامات

أسوان - عبد الله صلاح

التقى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بوفد الهيئة العامة للاستعلامات بحضور الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة.

وخلال اللقاء، أشار إسماعيل كمال، إلى الدور الوطنى والمتميز الذى تقوم به الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان لإبراز جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة المجالات على الصعيدين الداخلى والخارجى.

ولفت، إلى تقديم المحافظة لكامل الدعم لرعاية الأنشطة المتنوعة التى يقوم بها فرع الهيئة بأسوان سواء التدريبية أو التوعوية بالقضايا المختلفة للمواطنين من مختلف الأعمار السنية.