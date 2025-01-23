ماتهملش صحتك مع التقدم فى العمر.. فحوصات ضرورية بعد الخمسين

كتبت مروة محمود الياس

بعد تخطيك الخمسين من عمرك، عليك أن تنتبه جيدا لصحتك، فوظائف الجسم وقوته ومرونته لا شك تتأثر كلما تقدمنا بالعمر، وهو ما يجعل لزاما عليك الاهتمام بشكل أكبر بصحتك وسلامتك، واتباع نظام غذائى وحياتى صحى متكامل.

فحوصات ضرورية بعد الخمسين

وفقا لتقرير نشر فى موقع HEALTHDIRECT الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك مجموعة من الفحوصات الهامة والضرورية التى يمكن إجراؤها عند عمر الخمسين، فلابد فى البداية أن تتحدث مع طبيبك – وفقا لحالتك- عن الفحوصات اللازمة والتى يجب أن تجريها بجانب مجموعة من الفحوصات الطبيعية الضرورية والتى من بينها:

1. فحص الأسنان الدوري

صحة الأسنان فى هذا العمر ضرورية ولابد من الحفاظ عليها ومتابعتها

2. فحص تقييم هشاشة العظام

. للكشف عن درجة وقابلية هشاشة العظام من عدمها.

3. فحص وتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب

4. فحص ضغط الدم

. متابعة دورية لمستويات ضغط الدم

5. الأشعة السينية للكشف عن أورام الثدى لدى السيدات بعد الخمسين

6. فحوصات سرطان الأمعاء

يفضل أن تكون الفحوصات سالفة الذكر دورية كل عامين

7. تقييم مخاطر ومضاعفات مرض السكر

8. اختبارات العين الشاملة

9. إختبارات الكوليسترول ونسبته

10. اختبارات الدهون

11. اختبار فحص عنق الرحم

وعلى فترات منتظمة ووفقا لرؤية المختص الذى تتابع لديه عليك اجراء بعض الإختبارات منها :

1. فحص أورام الجلد

2. فحص نفسى لتقييم مخاطر الاكتئاب

نصائح للسلامة والتمتع بصحة جيدة



ونصح التقرير بالمتابعة لدى مختص للكشف الدورى والمتابعة للاطمئنان على الصحة العامة، وعدم تجاهل الأعراض أو الأمراض المزمنة التى يعانيها الشخص بعد عمر الخمسين، فضلا عن الحفاظ على الصحة بمجموعة من الممارسات منها:

الحصول على التطعيمات المطلوبة فى تلك المرحلة العمرية

تناول الطعام الصحى

الإقلاع تماما عن التدخين

النشاط البدنى وممارسة رياضات مناسبة