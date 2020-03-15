س وج..ما هى مضاعفات الإصابة بالإكتئاب

كتبت فاطمة ياسر

الاكتئاب من الأمراض النفسية التي تصيب البعض، وله بعض الأعراض والأسباب والمضاعفات التي يقدمها اليوم السابع من خلال سلسلة س وج، التي يقدمها للقراء وذلك وفقا لموقع "webmed". ما هو الاكتئاب؟ يعد من الأمراض التي يصاب بها الشخص، وتؤثر علي ما هي أعراض الاكتئاب؟ هناك العديد من أعراض الاكتئاب التي يجب التعرف عليها، ومنها: يعد من الأمراض التي يصاب بها الشخص، وتؤثر علي الحالة النفسية له وأيضا يزيد من فرص إصابة الجسم بالعديد من المضاعفات الصحية نتيجة لتمكن الطاقة السلبية في جسم الشخص المصاب، ويزيد من فرص عدم قدرة الشخص علي التفكير الجيد والتصرف الحكيم، وهذا الأمر قد يعرضهم للرغبة الملحة في الانتحار، ولذا يجب العلاج باسرع وقت.هناك العديد من أعراض الاكتئاب التي يجب التعرف عليها، ومنها:

-عدم الرغبة في ممارسة الحياة بشكل طبيعي والميل للعزلة.

-التعرض للعصبية الشديدة والكآبة.

-عدم الرغبة والشعور بالتفاءل .

-الخضوع لنوبات من البكاء بدون أسباب.

-التعرض للإصابة باضطرابات في النوم والإصابة بالأرق.

-الإصابة بعدم القدرة علي التركيز، وعدم القدرة علي اتخاذ أي قرار.

-بعض المصابون يتعرضون لزيادة أو نقصان الوزن.

-يتعرض المصابون بشكل دائم إلي القلق الشديد.

-الشعور والإصابة بإحساس بالتعب والإرهاق.

-فقدان الرغبة الجنسية.

-زيادة التفكير بالانتحار.

-الإصابة بألم شديد في عظام الجسم. ما هي أسباب الإصابة بالاكتئاب؟ هناك بعض الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب، ومنها:

-العوامل الوراثية لها دور كبير.

-التعرض لصدمة نفسية شديدة كفقدان شخص قريب.

-فقدان وظيفة.

-الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة. ماهي مضاعفات الاكتئاب؟ هناك بعض المضاعفات الصحية التي يتعرض لها الشخص المصاب، ومنها:

-زيادة فرص الإصابة والتعرض للانتحار.

-زيادة فرص إدمان الكحول والمخدرات.

-التعرض الدائم بالقلق والتوتر.

-الإصابة بأمراض القلب.

-التعرض لمشاكل شديد في العمل.

-العزلة الاجتماعية وعدم الرغبة في التعامل مع الآخرين