مؤشرات صحية.. تعرف على نسب الطول والوزن المثاليين حسب العمر

كتبت إيناس البنا

مؤشر كتلة الجسم هو مؤشر لقياس كمية الدهون في الجسم، ورغم أنه مقياس غير كامل، فإنه يعطي تقييمًا سريعًا لكمية الدهون في الجسم، ومع ذلك، قد يرغب الكثيرون في استنتاج الوزن "المثالي" الذي يجب أن يكونوا عليه.



الوزن المثالي التقليدي هو مجرد إرشادات عامة وليس مبنيًا على أبحاث حديثة واسعة النطاق أو تحقيق شامل لمتوسط العمر المتوقع للسكان وطولهم ووزنهم.معرفة نطاق وزنك الصحي يمكن أن يكون نقطة بداية جيدة للوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن، ويمكن أن يساعدك ذلك في إنشاء خطة واقعية سواء لإنقاص الوزن أو الحفاظ على صحتك تناسب نوع جسمك وأسلوب حياتك.



وفقا لموقع " WeightWatchers" من المهم أن تتذكر أن نطاق وزنك قد يختلف بناءً على عوامل مثل العمر والجنس وتكوين الجسم، ونتيجة لذلك، يجب النظر إلى النطاق كدليل وليس كقاعدة صارمة.



نطاق الوزن الصحي (الحد الأدنى / الحد الأقصى)

جدول الوزن والطول



جدووول



جدول

كم يجب أن يكون وزني؟

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الوزن، مثل العمر والجنس وكتلة العضلات والجينات والعرق ومستويات النشاط البدني.

ويعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا مهمًا لصحتنا ورفاهتنا ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض، ومع ذلك، من المهم أن نعرف أنه ليس المقياس الوحيد للنجاح.

