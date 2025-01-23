حصاد الوزارات.. وزير التعليم يشارك فى افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير التعليم يشارك فى افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56

نتيجة رابعة ابتدائى فى الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

الصحة تعلن اختتام مشروع "معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية فى مصر"

مجلس جامعة الأزهر يثمّن تبرع خريجى الطب بأجهزة بمليون جنيه بدلا من حفلات التخرج

شاهد محطة مونوريل الأندلس بخط العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

وزير التعليم يبحث مع ممثل يونيسف مصر خطط التعاون المشتركة لدعم التطوير

الصحة تعلن خطة التأمين الطبى لفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ56

وزارة الصحة توجة رسالة هامة حول مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين.. انفو جراف

البيئة تبحث مع "الأمم المتحدة الإنمائى" التعاون فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية