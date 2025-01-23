اليوم السابع
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الخميس، 23 يناير 2025 11:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. وزير التعليم يشارك فى افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب

الخميس، 23 يناير 2025 05:11 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم يشارك فى افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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