وزير التعليم يشارك فى افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56

كتب محمود طه حسين

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56، والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وجاءت مشاركة الوزير ضمن مشاركة عدد من الوزراء والمسئولين من بينهم الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والمهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة.

وأعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب، مشيدًا بحسن التنظيم، كما أعرب عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة والقائمين على المعرض.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف من خلال المشاركة فى المعرض تعزيز القيم الثقافية وغرس حب القراءة والابتكار بين الطلاب، وإتاحة الفرصة للطلاب للتفاعل مع الكتّاب والأدباء والاطلاع على أحدث الإصدارات، فضلا عن إبراز مواهب الطلاب فى مجالات المسرح، والإعلام، والإبداع الأدبي.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحرص على التفاعل والتواصل مع معرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث ستضم أنشطة الوزارة برنامجًا حافلًا يشتمل على زيارات طلابية، وتنفيذ لقاءات مع الكتاب والأدباء، بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية واستعراضات فنية وشعرية بمشاركة طلاب من مختلف المراحل التعليمية، حيث تهدف هذه الأنشطة إلى غرس قيم القراءة والفكر الإبداعى فى نفوس الطلاب.

ودعا الوزير جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لزيارة المعرض، حيث سيتم تنظيم لقاءات وفعاليات يومية لإبراز إبداعات الطلاب.

ومن المقرر أن تنظم الوزارة خلال الدورة الحالية لمعرض الكتاب عددا من الفعاليات تتضمن تنظيم زيارات طلابية من مختلف المديريات على مدار أيام المعرض، تشمل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

كما تتضمن الفعاليات الأخرى للوزارة أنشطة تتعلق بتغطية الطلاب من مختلف المراحل الدراسية لفعاليات المعرض وتنفيذ لقاءات وحوارات صحفية بين الطلاب والكتّاب والمبدعين وروّاد المعرض، وفضلا عن ذلك، سيتم تقديم عروض مسرحية وإبداعية واستعراضات وطنية، وفقرات الإلقاء الشعري.