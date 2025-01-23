تعليمات وزارة التعليم بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2025

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للإدارات التعليمية، بشأن أعمال الامتحانات واستعدادات الإدارة العامة للامتحانات الأعمال امتحانات الثانوية العامة عام 2024/2025 وحرصاً على حسن سير العمل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، التنبيه على مديري شئون العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة المديرية، بأنه تم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث البيانات الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان السير، وطبع استمارات الترشيح لكل منهم حسب وظيفته للاشتراك في أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي يوم الثلاثاء الموافق .

وأضافت وزارة التعليم، أنه سيتم اتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالمديريات والإدارات الطباعة (نموذج 1 سري) مجمع الجميع المرشحين من يوم الاحد الموافق 26 يناير، على أن يتم طباعة نموذج 1 سرى واعتماده من سيادتكم - بالنسبة للعاملين التابعين للمديرية، واعتماده من مدير الإدارة - بالنسبة للعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية - وتسليمه لمدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية لتسليمها في مقر الإدارة العامة للامتحانات ، وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 25 فبراير.



