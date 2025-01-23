ترامب يلمح لإمكانية محاكمة بايدن.. ويؤكد: ارتكب خطأ بعدم العفو عن نفسه

كتبت : نهال أبو السعود

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة خلال مقابلة أجراها مع شبكة فوكس نيوز أمس، إلى أنه كان من الخطأ أن الرئيس السابق جو بايدن لم يعفو عن نفسه بشكل استباقي قبل ترك منصبه، كما تناول الرئيس الذي استلم ولايته منذ أيام ما إذا كان ينبغي التحقيق مع سلفه الديمقراطي.

خلال اللقاء، قال ترامب إن بايدن كان ينبغي أن يستغل سلطة العفو لحماية نفسه، وتابع: "هذا الرجل تجول ومنح الجميع العفو. وأنت تعلم، الشيء المضحك، وربما الشيء المحزن، هو أنه لم يمنح نفسه العفو. وإذا نظرت إلى الأمر، فإن الأمر كله يتعلق به".

وقال ترامب في وقت لاحق إن بايدن "تلقى نصيحة سيئة للغاية": "لدى جو بايدن مستشارون سيئون للغاية. نصح شخص ما جو بايدن بمنح العفو للجميع ما عدا هو".

وأكد ترامب لفوكس نيوز، أنه سيترك الأمر للكونجرس فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي للمشرعين التحقيق في بايدن وقراره بالعفو المسبق عن أفراد الأسرة ومنتقدي ترامب مثل الجنرال المتقاعد مارك ميلي والنائبة السابقة ليز تشيني وأعضاء اللجنة في مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير على الكابيتول المعروف بأحداث اقتحام الكونجرس.

في إعلانه عن العفو، قال بايدن إنه قلق من أن يخضع هؤلاء الأفراد لتحقيقات ذات دوافع سياسية، واقترح ترامب أيضًا أن يتحمل بايدن وغيره من المنتقدين نفس المعارك القانونية التي واجهها في العامين الماضيين بعد توجيه الاتهام إليه في نيويورك وجورجيا وفلوريدا وواشنطن العاصمة.

وقال ترامب عن معاركه القانونية: "مررت بأربع سنوات من الجحيم مع هذا الحثالة الذي كان علينا التعامل معه. لقد مررت بأربع سنوات من الجحيم لقد أنفقت ملايين الدولارات في الرسوم القانونية، وفزت. لكنني فعلت ذلك بالطريقة الصعبة. من الصعب حقًا أن نقول إنه لا ينبغي لهم أن يمروا بذلك أيضًا. من الصعب جدًا قول ذلك".

كما كشف ترامب أنه أتيحت له الخيار في طريقه للخروج من البيت الأبيض في ولايته الأولى للعفو عن نفسه، لكنه رفض قائلا: "أتيح لي الخيار .. سألوني سيدي الرئيس، هل ترغب في العفو عن الجميع، بما في ذلك نفسك؟"، فقلت: "لن أعفو عن أحد. نحن لم نرتكب أي خطأ".