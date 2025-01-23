اليوم السابع
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السكة الحديد تشغل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام.. اعرف مواعيدها

الخميس، 23 يناير 2025 12:06 م
السكة الحديد تشغل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام.. اعرف مواعيدها قطار
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت هيئة السكة الحديد، تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي، بإجمالى 8 قطارات إضافية علي خط (القاهرة / أسوان  والعكس )، بالاضافة الى القطارات الشغالة يومياً، وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة و استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

بيانات القطارات الإضافية :


أولاً : تشغيل خدمة جديدة بعدد 2 قطار ( ثانية فاخرة ) على خط  القاهرة / أسوان والعكس :
- اعتباراً من اليوم الأربعاء 22/1/2025 تشغيل قطار 984 ( ثانية فاخرة ) القاهرة / أسوان ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 طبقاً للجدول المرفق .
- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/1/2025 تشغيل قطار 985 ( ثانية فاخرة ) أسوان / القاهرة ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة  الساعة 06:45  طبقاً للجدول المرفق .
ثانياً : تشغيل عدد 2 قطار ( تالجو ) على خط  القاهرة / الأقصر والعكس :
- اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق  22/1/2025 تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / الأقصر حتي يوم الخميس الموافق 20/2/2025  حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل الأقصر الساعة 05:10 طبقاً للجدول المرفق.
- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025 تشغيل قطار 2041( تالجو ) الأقصر / القاهرة   حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025 حيث يقوم من الأقصر الساعة 08:30 ويصل القاهرة 17:25 طبقاً للجدول المرفق.
ثالثاً : تشغيل عدد 4 قطارات ( ثالثة مكيفة ) على خط القاهرة / أسوان والعكس :
- اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق  22/1/2025 تشغيل قطار 1938( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان حتي يوم الخميس الموافق 20/2/2025  حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 طبقاً للجدول المرفق .
- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 / 1 / 2025  تشغيل قطار 1937 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة حتى يوم الجمعة الموافق 21 / 2 / 2025  حيث يقوم من أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 طبقاً للجدول المرفق .
- اعتبارا من يوم الخميس الموافق  23/1/2025 تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان حتي يوم الجمعة الموافق 21/2/2025 حيث  يقوم من القاهرة الساعة 00:35 صباحاً ويصل أسوان الساعة 12:30 طبقاً للجدول المرفق .
- اعتباراً من يوم  الخميس الموافق 23 / 1 / 2025  تشغيل قطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان /  القاهرة حتي يوم السبت الموافق 22/2/2025  حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 طبقاً للجدول المرفق .

قطار 984
قطار 984

 

قطار 985
قطار 985

 

قطار 1937
قطار 1937

 

قطار 1938
قطار 1938

 

قطار 1939
قطار 1939

 

قطار 1940
قطار 1940

 

قطار 2040
قطار 2040

 

قطار 2041
قطار 2041

 







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