تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسى على خط الصعيد.. صور

كتب سيد الخلفاوى

قررت هيئة السكة الحديد بمناسبة إجازة نصف العام تشغيل 4 أربعة قطارات روسى مكيفة إضافية على خط القاهرة السد العالى مابين القاهرة والأقصر واسوان والعكس وذلك للمساهمة فى تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية لمدينتى الاقصر واسوان والعكس طبقا للمواعيد الاتيه :

ـ إعتبارا من يوم 2025/1/22 يتم تشغيل قطار 1938 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 2025/2/20 يقوم من القاهرة الساعة 22.40 يصل أسوان الساعة 11.50 كالجدول المرفق.

ـ إعتباراً من يوم 2025/1/23 يتم تشغيل قطار 1937 ثالثة مكيفة من أسوان الى القاهرة حتى يوم 2025/2/21 يقوم من أسوان الساعة 18.00 يصل القاهرة الساعة 6.50 كالجدول المرفق.

ـ إعتباراً من ليلة 23/22 يناير 2025 يتم تشغيل قطار 1940 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة 21/20 فبراير 2025 يقوم من القاهرة الساعة 00.35 يصل أسوان الساعة 12.30 كالجدول المرفق .

ـ إعتباراً من يوم 2025/1/23 يتم تشغيل قطار 1939 ثالثة مكيفة من أسوان الى القاهرة حق يوم 2025/2/22 يقوم من أسوان الساعة 21.30 يصل القاهرة الساعة 10.25 قطار 1940 كالجدول المرفق .



السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسي



القطار الميف



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قطار القاهرة اسوان مكيف



قطار القاهرة اسوان



قطار تالجو القاهرة اسوان



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محطة القطارات



محطه السكه الحديد



مواعيد القطارات المكيفة القاهرة اسوان