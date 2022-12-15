هل صفار البيض مضر بالصحة؟ اعرف الإجابة

كتبت فاطمة خليل

البيض عنصر غذائي هام، ويعتقد الكثيرون أن تناول صفار البيض ليس صحياً، لاحتوائه على الكوليسترول، وهذا هو السبب في أن البعض يتناول بياض البيض فقط ولا يأكل الصفار، لكن هذا الأمر خاطئ تماماً، وصفار البيض له فوائد عديدة مثل بياض البيض ولا يبنغي تجنب تناوله، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد صفار البيض، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

التركيب الغذائي لبياض وصفار البيض مختلفان ولهما نفس القدر من الأهمية

بياض البيض يحتوي على كمية كبيرة من البروتين وفيتامين B2، لكن صفار البيض يحتوي على فيتامينات مختلفة ومعادن مهمة للغاية لجسمنا.

يحتوي صفار البيض على فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ك وأوميجا 3 وهو حمض دهني صحي يعزز مناعتنا.

وخلصت الدراسات إلى أن تناول بيضة كاملة يوفر كمية متوازنة من البروتين والفيتامينات والمعادن.

وبالنسبة لاحتواء صفار البيض على الكوليسترول فإن هذا النوع من الكوليسترول ليس ضاراً طالما أنك لا تفرط فى تناول البيض وتتناول بيضة واحدة فى اليوم.

صفار البيض غني بالسيلينيوم

السيلينيوم عنصر غذائي مهم يحسن صحة الشعر والأظافر. كما أنه يعزز المناعة ويلعب السيلينيوم أيضًا دورًا في صحة الغدة الدرقية.

ويؤدي نقص السيلينيوم إلى مرض كيشان، وهو نوع من اعتلال عضلة القلب ، أو مرض عضلة القلب ومرض كاشين بيك ، وهو نوع من هشاشة العظام.

علامات نقص السيلينيوم

العلامات الشائعة المرتبطة بنقص السيلينيوم هي: الغثيان والقيء والصداع والارتباك والخمول والنوبات وأحيانًا الغيبوبة.

صفار البيض غني أيضًا بـالفيتامينات

صفار البيض غنى أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين A و D و E و K وحمض الفوليك وفيتامين B12 والأحماض الأمينية التربتوفان والتيروزين.

يتكون صفار البيض أيضًا من البوتاسيوم والصوديوم والزنك والمغنيسيوم والفوسفور والحديد بكميات ضئيلة.

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 55 سعرة حرارية و 2.5 جرام من البروتين و 4.5 جرام من الدهون و 0.61 جرام من الكربوهيدرات.