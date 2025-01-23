إدراج جامعة دمنهور بتخصصات علوم الحياة والعلوم الطبية بتصنيف التايمز البريطاني 2025

جامعة دمنهور تواصل تقدمها بالتصنيفات وتدرج بالتصنيف البريطاني التايمز للتخصصات الأكاديمية2025



بتخصصات الصحة والفيزياء وعلوم الحياة جامعة دمنهور تنافس عالميا وتدرج بالتايمز البريطاني للتخصصات 2025

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس، عن إدراج جامعة دمنهور بتصنيف التايمز البريطاني للتخصصات الأكاديمية 2025، لتشغل بذلك حيزا ضمن 1904 جامعة عالمية، و 28 جامعة مصرية، ظهرت في تصنيف هذا العام.

و أظهر تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات الأكاديمية 2025، إدراج جامعة دمنهور في مجالات العلوم الطبية والصحة، وعلوم الحياة، والعلوم الفيزيائية، حيث تم إدراجها في الترتيب ( 800-601) في مجالي "العلوم الطبية والصحة، وعلوم الحياة"، بينما احتلت الترتيب (+1001) في مجال العلوم الفيزيائية، وبهذا تكون الجامعة قد ظهرت في ثلاث تخصصات لعام 2025.

ترابيس يؤكد اهتمام الجامعة العربية بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية

ترابيس يؤكد على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية للجامعة تشجيعا للبحث العلمي التطبيقي

"ترابيس" : هذا الإنجاز يعد إضافة نوعية لرصيد الجامعة من النجاحات في هذا المجال و مستمرون في تسخير كامل إمكانات الجامعة المتاحة لرفع مكانتها في التصنيفات المختلفة

من جانبه أعرب "ترابيس" عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الذي يعد إضافة نوعية لرصيد الجامعة من النجاحات في هذا المجال، مؤكداً أنه لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج تضافر وتكامل جهود كافة قطاعات و إدارات و كليات الجامعة لرفع مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات، والعمل باستمرار على تحسين مكانتها الأكاديمية والبحثية على الصعيدين المحلي و الدولي؛ ليعكس هذا الإنجاز الجهود الحثيثة التي تبذلها جامعة دمنهور وإدارتها للارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركات الدولية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المعامل المركزية بالجامعة، والأجهزة العلمية بالكليات تشجيعا للبحث العلمي التطبيقي، والتقدم للمشروعات التنافسية، لنتمكن من استيفاء متطلبات مختلف التصنيفات الدولية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





ترابيس يؤكد أهمية التصنيفات العالمية كأداة استرشادية تسهم في تحسين أداء المؤسسات الأكاديمية والبحثية مع مختلف دول العالم

كما أكد رئيس الجامعة أن إدراج الجامعات في التصنيفات المختلفة يساهم بشكل كبير في تعزيز السمعة الدولية للجامعات، ومصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، و يعزز خطى الجامعة نحو الاستمرار في منهجيتها و استراتيجيتها لتوفير بيئة تعليمية تتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز البحث العلمي ومخرجاته، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الجديد إضافة إلى ما سبقه من إنجازات مؤخرا في هذا المجال يعد حافزاً يستوجب منا جميعا مواصلة العمل على قدم وساق، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بهذا الترتيب والمشاركة بتخصصات أخرى، لافتا إلى أهمية التصنيفات العالمية كأداة استرشادية تسهم في تحسين الأداء للمؤسسات الأكاديمية والبحثية مع دول العالم المختلفة.

ترابيس : نجاح الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية نتاج للخطوات الجادة لوزارة التعليم العالي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية



أشار "ترابيس" إلى أن نجاح الجامعات المصرية فى الظهور اللافت المتميز في التصنيفات الدولية، يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعي في مصر على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب الجامعات في التصنيفات الدولية المختلفة، و نتاجا للخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية.





نائب رئيس الجامعة : إدراج جامعة دمنهور في هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي

و أضافت الأستاذ الدكتورة / منال مصطفى ـ قائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا أن هذا التقدم الملموس للجامعة في ملف التصنيفات الدولية يعكس حرص جامعة دمنهور على تحسين جودة البحث العلمي و التعليم، ويؤكد قدرتها على المنافسة دوليا، و أوضحت "مصطفى" أن تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات الأكاديمية يعد أحد أفضل التصنيفات العالمية، ويعتمد على 5 معايير تشتمل 13 مؤشر وهي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة، وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها، بالإضافة إلى البيئة التعليمية، لافتة إلى أن إدراج جامعة دمنهور في هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي.





رئيس جامعة دمنهور يهنئ أسرة الجامعة متطلعا إلى المزيد

من جهته هنأ "ترابيس" أسرة جامعة دمنهور على هذا الإنجاز، مما له بالغ الأثر في كسب ثقة المجتمع والمستفيدين من خدمات الجامعة، وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة لدى جهات التوظيف المختلفة، مقدما جزيل الشكر لأعضاء لجنة التصنيف الدولي بالجامعة، وجميع قطاعات وإدارات وكليات وباحثي الجامعة التي ساهمت بشكل فعال في تحقيق هذا الإنجاز متطلعا إلى المزيد.