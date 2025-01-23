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أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الإمارات بمرتبات 9 آلاف درهم

الخميس، 23 يناير 2025 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الإمارات بمرتبات 9 آلاف درهم وزارة العمل - أرشيفية
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

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إجازة الوضع 4 أشهر.. "قوى النواب" تقر ضمانات هامة للمرأة بقانون العمل الجديد

جهاز حماية المستهلك يضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر فى الشرقية.. صور

جامعة الأزهر: ندرس بطريقة علمية متأنية إمكانية تعريب العلوم الطبية

والدة الشهيد عمر القاضى لليوم السابع: الرئيس طبطب على قلبى بتكريم عيد الشرطة

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وظائف المصريين فى الإمارات 2025.. كل ما تريد معرفته عن فرص عمل بمرتبات 9000 درهم







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