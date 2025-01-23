أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الإمارات بمرتبات 9 آلاف درهم

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الرئيس السيسى: قضينا على الإرهاب فى 2022 ودول قعدت 20 سنة وماحلتش الإرهاب

الرئيس السيسى: لحد سنة 70 ماكنش فيه دين على مصر وسنة 90 تخطى 100 مليار دولار

الرئيس السيسى: لازم كلنا نشتغل على أن مواردنا من الدولار تكون أكبر من إنفاقنا

مدبولى يشهد توقيع خطاب نوايا مع منتدى دافوس لتنفيذ "محفز النمو الاقتصادى" بمصر

الطقس الخميس 23-1-2025.. خرائط الأمطار المتوقعة وفرص سقوطها

رئيس الوزراء يلتقى مؤسس المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس"

عميد طب قصر العينى: مستعدون لاستقبال الحالات الحرجة من غزة مع تقديم دعم طبى شامل

إجازة الوضع 4 أشهر.. "قوى النواب" تقر ضمانات هامة للمرأة بقانون العمل الجديد

جهاز حماية المستهلك يضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر فى الشرقية.. صور

جامعة الأزهر: ندرس بطريقة علمية متأنية إمكانية تعريب العلوم الطبية

والدة الشهيد عمر القاضى لليوم السابع: الرئيس طبطب على قلبى بتكريم عيد الشرطة

"نعمة الأمن" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

البحرين تستعين بتجربة صندوق مكافحة الإدمان فى العلاج ودمج المتعافين مجتمعيا

وزارة التعليم: 25 مليونا و829 ألف طالب فى المدارس بالعام الدراسى 2025

وظائف المصريين فى الإمارات 2025.. كل ما تريد معرفته عن فرص عمل بمرتبات 9000 درهم