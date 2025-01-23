أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الإمارات بمرتبات 9 آلاف درهم

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الرئيس السيسى: قضينا على الإرهاب فى 2022 ودول قعدت 20 سنة وماحلتش الإرهاب
الرئيس السيسى: لحد سنة 70 ماكنش فيه دين على مصر وسنة 90 تخطى 100 مليار دولار
الرئيس السيسى: لازم كلنا نشتغل على أن مواردنا من الدولار تكون أكبر من إنفاقنا
مدبولى يشهد توقيع خطاب نوايا مع منتدى دافوس لتنفيذ "محفز النمو الاقتصادى" بمصر
الطقس الخميس 23-1-2025.. خرائط الأمطار المتوقعة وفرص سقوطها
رئيس الوزراء يلتقى مؤسس المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس"
عميد طب قصر العينى: مستعدون لاستقبال الحالات الحرجة من غزة مع تقديم دعم طبى شامل
إجازة الوضع 4 أشهر.. "قوى النواب" تقر ضمانات هامة للمرأة بقانون العمل الجديد
جهاز حماية المستهلك يضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر فى الشرقية.. صور
جامعة الأزهر: ندرس بطريقة علمية متأنية إمكانية تعريب العلوم الطبية
والدة الشهيد عمر القاضى لليوم السابع: الرئيس طبطب على قلبى بتكريم عيد الشرطة
"نعمة الأمن" موضوع خطبة الجمعة المقبلة
البحرين تستعين بتجربة صندوق مكافحة الإدمان فى العلاج ودمج المتعافين مجتمعيا
وزارة التعليم: 25 مليونا و829 ألف طالب فى المدارس بالعام الدراسى 2025
وظائف المصريين فى الإمارات 2025.. كل ما تريد معرفته عن فرص عمل بمرتبات 9000 درهم