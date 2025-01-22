الرئيس السيسى: لحد سنة 70 ماكنش فيه دين على مصر وسنة 90 تخطى 100 مليار دولار

رامى محيى الدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مصر فى السنوات الماضية.. حجم الدين كان قد ايه.. لحد سنة 70 مكنشي فيه دين على مصر.. ولكن بعد تداعيات الحرب في اليمن بعد كده بدأت المديونية تزيد.. والدولة حاولت تطور البنية الأساسية لأنه حصل توقف تام للدولة من 67 لغاية 77 وقف كامل وبعد كده بدأ عاوز يعمل بنية أساسية على الأقل تناسب عدد السكان اللى كانوا موجودين ساعتها محصلش إن كان فى فرصة اقتصادية لينا إننا نقدر نعمل كده لكن المديونية 89 – 90 بقت أكتر من 100 مليار دولار، وحصل شكل من أشكال الدعم في هذا الوقت قل هذا الرقم شوية".

وتابع الرئيس السيسى: كان فيه مسارين.. إنها تعمل انكماش كامل "أى نلبى المطالب الأساسية للناس لكن ما نعملش دولة".

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام وتعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952، حيث كانت الإسماعيلية تشهد على واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة في ذاكرة الوطن، تذكرنا بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطاني، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.

لم تكن المعركة مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت رمزًا للكرامة المصرية، حيث دافع رجال الشرطة بكل ما أوتوا من قوة عن أرضهم ووطنهم، وبينما كانت القوات البريطانية تحاول فرض هيمنتها، كان ضباط وأفراد الشرطة يواجهون ببسالة، يقاومون بكل ما لديهم من إرادة، حتى سقط منهم العشرات شهداء، وتبقى أرواحهم تسكن كل زاوية من زوايا تاريخ هذا الوطن.