وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بمناسبة عيد الشرطة

كتب على عبد الرحمن

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفال مصر بعيد الشرطة.



وقالت الدكتورة منال عوض في برقيتها : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بعيد الشرطة، وأضافت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية: "داعية الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على سيادتكم وأبناء الشرطة البواسل بمزيد من التقدم والنجاح مقدرين ما قدموه من عطاء وتضحيات بالأرواح في سبيل الحفاظ علي هيبة وكرامة الوطن وتحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية وشعبها العظيم، وأن يديم علي سيادتكم التوفيق والسداد تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام" .