سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-1- 2025 فى البنوك المصرية بمنتصف التعاملات

كتب مدحت عادل

ينشر اليوم السابع سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-1- 2025، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر في منتصف التعاملات.

وفي ظل التغيرات المستمرة في أسعار الصرف على مستوى سوق الصرف بمصر، يحرص اليوم السابع على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وبذلك، يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصرى 51.98 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع، وسعر اليورو فى البنك الأهلي المصرى 52.23 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.98 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.23 جنيه للشراء.

52.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.22 جنيه للشراء.

52.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.23 جنيه للشراء.

52.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.24 جنيه للشراء.

52.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.25 جنيه للشراء.

52.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.23 جنيه للشراء.

52.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.22 جنيه للشراء.

52.53 جنيه للبيع.