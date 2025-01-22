الإجازات الرسمية فى مصر حتى نهاية 2025.. عيد الفطر أول إجازة

ينشر "اليوم السابع" الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.
الإجازات الرسمية في مصر 2025:
30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك
31 مارس الإثنين إجازة عيد الفطر المبارك
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
1 مايو الخميس عيد العمال
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة