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الإجازات الرسمية فى مصر حتى نهاية 2025.. عيد الفطر أول إجازة

الأربعاء، 22 يناير 2025 04:00 ص
الإجازات الرسمية فى مصر حتى نهاية 2025.. عيد الفطر أول إجازة عيد الفطر - فرحة عيد الفطر
كتب محمود راغب

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ينشر "اليوم السابع" الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.

الإجازات الرسمية في مصر 2025:

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك

31 مارس الإثنين إجازة عيد الفطر المبارك

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة







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