سعر الذهب اليوم فى أعلى مستوى خلال 11 أسبوع.. تفاصيل

كتب إسلام سعيد

قفزت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتسجل أعلى مستوى منذ 11 أسبوع وذلك بعد تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب تنصيبه لولاية ثانية يوم أمس، ليتزايد عدم اليقين في الأسواق بشأن مستقبل السياسة الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4302 جنيها.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3228 جنيها.

الجنيه الذهب 30120 جنيها.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر 2024 عند 2733 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2719 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2708 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

اقترب سعر الذهب من أعلى مستوى تاريخي سجله في أكتوبر الماضي عند 2790 دولار للأونصة، ليتحرك في اتجاه صاعد على المدى القصير بداية من 19 ديسمبر الماضي.

بعد أسابيع من التوقعات في الأسواق العالمية حول الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب في أول يوم له في منصبه، جاءت تصريحات ترامب يوم أمس خالية من الإشارة إلى البدء الفوري في زيادة التعريفات الجمركية، لتستنتج الأسواق أنه سيستغرق وقتًا أطول في فرض الرسوم الجمركية.