اليوم السابع
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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 فى قطر

الثلاثاء، 21 يناير 2025 02:00 م
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 فى قطر مشغولات ذهبية
كتب حسام الشقويرى

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ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في قطر حيث سجل عيار 18مبلغ 238.50 ريال، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال القطرى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في قطر:

عيار 24 سجل  318.25 ريال

عيار 22 سجل  291.75 ريال

عيار 21 سجل  278.50 ريال

عيار 18 سجل  238.50 ريال

عيار 14 سجل  185.50 ريال

عيار 12 سجل  159.00 ريال

الاونصة سجلت  9895.50 ريال

الجنيه الذهب سجل 2227.00 ريال

الأونصة بالدولار سجلت  2718.57 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

 







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