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سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بمنتصف التعاملات بالبنوك

الثلاثاء، 21 يناير 2025 12:45 م
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بمنتصف التعاملات بالبنوك سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء
كتبت أسماء أمين

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تباين سعر الجنيه الاسترليني منتصف التعاملات بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 21-1-2025، مسجلا فى البنك المركزى 61.32 جنيه للشراء، و61.50 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 61.53 جنيه للشراء، 62.15 جنيه للبيع.

ويقدم  "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

61.32 جنيه للشراء.

61.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

61.53 جنيه للشراء.

62.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

61.58  جنيه للشراء.

62.18  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

61.45 جنيه  للشراء.

62.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.55 جنيه للشراء.

62.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.55 جنيه  للشراء.

62.15 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 

61.59 جنيه للشراء.

62.18 جنيه للبيع.


 







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