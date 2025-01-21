تكليف محمد مصطفى للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذى للقابضة للتشييد

كتب عبد الحليم سالم

أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بتكليف اللواء مهندس محمد مصطفى للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وأكد المهندس محمد شيمي أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تمتلك إمكانيات وأصولًا ضخمة، مما يعزز قدرتها على المساهمة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، موضحا أن تعزيز قدرة الشركات التابعة على المنافسة في السوق المحلي والدولي يعد هدفًا رئيسيًا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب تطويرًا مستمرًا في قدراتها التشغيلية والإدارية، وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات والقدرات المتاحة لتحقيق أعلى عوائد اقتصادية.

وقد أعرب المهندس محمد شيمي عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للواء محمد مصطفى، مؤكدًا ضرورة بذل مزيد الجهد لتطوير الأداء في الشركة القابضة للتشييد والتعمير في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام وتحقيق تطلعاتها نحو مزيد من النمو والابتكار في قطاع التشييد والبناء، وتنفيذ مشروعات تنموية تخدم رؤية الدولة في مجال العمران والمشروعات القومية، وتعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي والدولي، من خلال تطوير مشروعاتها وتحسين كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

يشار إلى أن اللواء مهندس محمد مصطفى يعد من الكفاءات المتميزة، و يمتلك سجلاً حافلاً من الخبرات في مجالات الهندسة وإدارة المشروعات الكبرى، وشغل العديد من المناصب القيادية منها قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، ومدير إدارة الأشغال العسكرية، وحاصل على بكالوريوس الهندسة من الكلية الفنية العسكرية.