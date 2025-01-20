5 عادات صحية تحميك من الإصابة بالخرف مع التقدم فى العمر

كتبت مروة هريدى

الخرف هو مرض شائع يؤثر على الدماغ خاصة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ويتزايد عدد الأشخاص المصابين بالخرف في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2050، بينما يوجد حاليًا أكثر من 55 مليون شخص مصابًا بالخرف في جميع أنحاء العالم، ويتطور ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة من الخرف كل عام، وقد يظهر المرض في شكل أعراض مثل نسيان الأشياء والشعور بالقلق والكفاح لاتخاذ القرارات وغيرها، ومن الممكن الوقاية من الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر من خلال اتباع بعض العادات الصحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يرتبط الخرف، وهو المصطلح الشامل لمجموعة من الأعراض، بما في ذلك ضعف التفكير والذاكرة، والتدهور المعرفي للشيخوخة، كما أن مرض الزهايمر هو شكل من أشكال الخرف الذي يؤثر بشكل خاص على أجزاء من الدماغ تتحكم في الفكر والذاكرة واللغة، ويحدث الخرف بسبب تلف خلايا المخ، مما يتداخل بعد ذلك مع قدرة خلايا المخ على التواصل مع بعضها البعض، وبصرف النظر عن العمر والجينات، هناك بعض عوامل الخطر الأخرى التي تلعب دورًا أيضًا، ومع ذلك، يمكن لبعض العادات البسيطة أن تساعدك على الوقاية من الخرف بكل أشكاله، على النحو التالى:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام



احرص على الحفاظ على نشاطك البدنى، حيث يمكن أن تقلل التمارين البدنية المنتظمة من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 50%، وإبطاء المزيد من التدهور لدى أولئك الذين أصيبوا بهذه الحالة بالفعل، ويمكنك ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل، 5 مرات في الأسبوع، سواء كان ذلك المشي أو الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة، فلا تعمل هذه التمارين على بناء العضلات فحسب، بل تساعدك أيضًا في الحفاظ على صحة الدماغ.

حافظ على نشاطك الذهنى



قم بتدريب عقلك من خلال القيام بأنشطة تتحدى نفسك ذهنياً، مثل الدراسة، وتعلم لغة جديدة، وحل الكلمات المتقاطعة، ولعب الطاولة، وقراءة الكتب أو الكتابة، والنشاط الاجتماعي، حيث تساعد التحديات الذهنية في بناء الدماغ، مما يجعلها أقل عرضة للإصابة بالآفات التي يمكن أن تسبب مرض الزهايمر، حيث يمكن أن يساعد التحفيز الذهني أيضاً في إبطاء تدهور الدماغ لدى الأشخاص المصابين بالمرض بالفعل.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا



احرص على تناول نظام غذائى صحى من خلال تناول 5 حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميًا والبروتين مرتين على الأقل في الأسبوع، مع الحد من تناول السكر والملح والدهون المشبعة، وتناول الأطعمة النشوية باعتدال وشرب 6-8 أكواب من الماء يوميًا، وتشير الأبحاث إلى أن اختيار الأطعمة الصحيحة يمكن أن يحمي وظائف المخ ويقلل من احتمالات الإصابة بالخرف، بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للشخص المصاب بالخرف، يمكن للتغذية السليمة أن تحافظ على قوة الجسم وتخفف من الأعراض، ويُفضل النظام الغذائى المتوسطى الذى يعتمدا على الحبوب الكاملة والخضراوات والمكسرات والبقوليات والتوابل والأسماك الزيتية وزيت الزيتون والأطعمة الأخرى الغنية بأوميجا 3، مع التقليل من استهلاك اللحوم الحمراء والأطعمة المكررة والسكر.

إدارة التوتر



إن التوتر المستمر يؤثر على الدماغ، ويزيد من خطر الإصابة بالخرف، وقد ربطت العديد من الدراسات بين القلق وتطور مرض الزهايمر، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بهذا المرض، وللسيطرة على التوتر، يجب عليك الاسترخاء، وابحث عن أنشطة ترفيهية تساعدك على الاسترخاء مثل المشي أو ممارسة اليوجا أو ممارسة التأمل، حيث يزيد من الأنسجة الواقية في الدماغ ويقلل من هرمون الكورتيزول، والذي من المعروف أنه يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

احرص على النوم جيدًا



من الشائع أن يعاني الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر من الآرق ومشاكل النوم الأخرى، وتشير الأبحاث إلى أن قلة النوم ليست مجرد أحد أعراض مرض الزهايمر، بل إنها عامل خطر محتمل، وقد وجد الباحثون أن النوم المتقطع يعزز تراكم بروتين معين في المخ مما قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة والإصابة بمرض الزهايمر، لذلك فإن النوم العميق المنتظم أمر في غاية الأهمية.