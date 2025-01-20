اليوم السابع
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وزير التموين يفتتح غدا سوق اليوم الواحد بالزيتون لطرح السلع بتخفيضات 30%

الإثنين، 20 يناير 2025 02:01 م
وزير التموين يفتتح غدا سوق اليوم الواحد بالزيتون لطرح السلع بتخفيضات 30% وزير التموين خلال افتتاح سوق اليوم الواحد بالقاهرة
كتب مدحت وهبة

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يجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الثلاثاء جولة بمحافظة القاهرة يرافقة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ومن المقرر زيارة سوق العاشر " بازار القاهرة ، كما سيفتتح الوزير غدا سوق اليوم الواحد  بحى الزيتون بمحافظة القاهرة بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حيث يوفر السوق كافة منتجات السلع الغذائية والحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بتخفيضات تصل الى 30%

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين قد اطلقت على مدار الأسابيع الماضية مبادرة أسواق اليوم الواحد ونجحت الوزارة  في  وصول سوق اليوم الواحد فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث افتتحت الوزارة فروع جديدة من هذه الأسواق فى الوادى الجديد ومطروح جنوب سيناء والإسكندرية والمنوفية والاسماعيلية والشرقية والدقهلية وأسيوط والقاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات على مستوى الجمهورية، لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لوزارة التموين كافة المنتجات فى اطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات لتخفيف العبء عنهم.

 







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وزارة التموين

افتتاح سوق اليوم الواحد بالزيتون

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