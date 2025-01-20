اليوم السابع
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وزارة التموين توفر السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%.. فيديو

الإثنين، 20 يناير 2025 01:47 م
وزارة التموين توفر السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%.. فيديو منافذ المجمعات الاستهلاكية
كتب مدحت وهبة

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توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة للوزارة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وذلك في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات

على جانب آخر، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى وصول مبادرة إقامة سوق اليوم الواحد فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث افتتحت الوزارة فروع جديدة من هذه الأسواق فى الوادى الجديد ومطروح جنوب سيناء والإسكندرية والمنوفية والاسماعيلية والشرقية والدقهلية وأسيوط والقاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات على مستوى الجمهورية، لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لوزارة التموين كافة المنتجات في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات لتخفيف العبء عنهم.







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وزارة التموين

ضخ السلع التموينية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار سلع وزارة التموين

أسعار السلع بأسواق اليوم الواحد

منافذ وزارة التموين



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