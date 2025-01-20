وزير التعليم يعقد لقاء مع أعضاء نقابة المعلمين لمناقشة مقترح البكالوريا

كتب محمود طه حسين

عقد قبل قليل وزير التربية والتعليم والتعليم محمد عبد اللطيف لقاء مع أعضاء نقابة المعلمين لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها على طلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسى المقبل.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد على أنه فيما يخص مادة التربية الدينية وإضافتها للمجموع، فإن منهج الدين الإسلامي يقوم بوضعه الأزهر الشريف، بينما منهج الدين المسيحي تقوم بوضعه الكنيسة، وكلا المنهجين يحملان كل القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية وفقًا للإطار العام الذي حددته الوزارة، ويتم عرضهما على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من إضافة التربية الدينية للمجموع هو المحافظة على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومواجهة التحديات فى ظل الانفتاح على العالم.

وكشف الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تعتزم تعديل القانون لادخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداء من العام الدراسي المقبل.