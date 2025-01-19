اليوم السابع
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وزير التعليم: منهج الدين الجديد يعتمد على تعليم الأخلاقيات والقيم

الأحد، 19 يناير 2025 11:20 م
وزير التعليم: منهج الدين الجديد يعتمد على تعليم الأخلاقيات والقيم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بالنسبة للصفين الثانى والثالث الثانوى بنظام البكالوريا المصرية المقترح تطبيقه العام المقبل: هناك أربعة مواد أساسية هى الدين والعربي والتاريخ واللغة الأجنبية، بالإضافة إلى مواد التخصص التى يختارها الطالب بناء على الكلية التى يرغب الالتحاق بها، وبناءً على المسارات المقترحة التى وضعت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى .

وأكد وزير التربية والتعليم أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده واختيار مستقبله بنفسه والمهنة والمسار الذى سيكمل فيه حياته.

وبالنسبة لإضافة الدين كمادة أساسية فى المجموع، أشار الوزير إلى أنه أمر تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة، على أن يتم وضع منهجين منفصلين يعتمدان على تعليم الأخلاقيات والقيم، مؤكدًا أن الدولة تستهدف بناء إنسان متكامل يحترم جميع الأديان ويحترم الأخرين، مؤكدا أنه يتم إضافته للمجموع من الصف الأول الابتدائى من العام المقبل.







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