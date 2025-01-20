وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون مع الرئيس التنفيذى لهيئة فولبرايت مصر

كتب على عبد الرحمن

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، ماجى ناصيف الرئيس التنفيذى لهيئة فولبرايت مصر والوفد المرافق لها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى وذلك لبحث سبل تعزيز أنشطة التعاون فى العديد من المجالات بين الجانبين.

وأعربت د. منال عوض، عن تقديرها للدور الهام للهيئة فى دعم البرامج والمنح فى كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس، مشيدة بتعدد برامج التدريب والفئات المستهدفة من الهيئة خاصة ما يتعلق ببرامج المهنيين سواء ما يتعلق بإعداد القادة واكتساب الخبرات المهنية المتعددة، وإدارة المؤسسات الفنية، وإدارة الكليات المجتمعية.

وشهد اللقاء الاتفاق على تنفيذ برنامج إيفاد خبراء حول مشروعين وهما تطوير مسار العائلة المقدسة وتعزيز استراتيجية التواصل وإطار خطة العمل لكل منهما، وذلك من خلال إيفاد خبراء فى مجال التسويق والتطوير العمرانى لتأهيل ودعم البنية التحتية لـ 25 نقاط المسار فى المحافظات المستهدفة وتوفير الخدمات التى يحتاج إليها السائحون فى هذه المناطق و الترويج لها كسياحة دينية لجذب المزيد من السياح من جميع دول العالم، بالإضافة إلى مشروع تعزيز استراتيجية التواصل لتنمية مهارات العاملين بإدارتى الإعلام والتعاون الدولى بديوان عام الوزارة والمحافظات .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم بحث سبل التعاون أيضاً حول إيفاد العديد من الخبراء فى عدد من المجالات خلال الفترة القادمة منها تحديد الهوية البصرية للمحافظات كونها أحد الملفات الهامة التى تأتى على رأس أولويات عمل الحكومة، بالإضافة إلى مجال التحول الرقمي، والمخلفات الصلبة، وتكيف المناخ ومخرات السيول، وإدارة المناطق الاقتصادية والاستثمارية، وتقنين الأراضى ، والحفاظ على الرقعة الزراعية ، والرقمنة ، والجغرافيا المكانية وتخطيط الاسواق ، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة اقتصادياً، ودعم المنتجات والحرف اليدوية.. وغيرها.

كما تم الاتفاق على التباحث على المستوى الفنى لوضع خطة تعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وهيئة فولبرايت مصر والتنسيق لتعزيز أنشطة التعاون فى إعداد دورات تدريبية للكوادر المحلية خلال الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالى القادم 2025/2026 لرفع قدراتهم على مختلف مستوى المحليات وتصميم دورات تدريبية فى مختلف المجالات كوضع خطط استراتيجية، وأشارت د.منال عوض إلى أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يعد أحد ركائز تدريب المحليات بالوزارة والمحافظات وآلية يمكن لهيئة فولبرايت مساندته وتطوير مناهجه.

ومن جانبها رحبت الدكتور ماجى نصيف المدير التنفيذى للهيئة بتقديم كل الدعم والتعاون مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص مجالات التدريب وتأهيل الكوادر والاستفادة من البرامج الأكاديمية والعملية التى تقدمها الهيئة ونقل الخبرات وثقل مهارات العديد من الطلاب إلى جميع المحافظات ، بالإضافة إلى عمل يوم فى كل محافظة بحضور مسؤولى التدريب وعدد من الطلاب لمعرفتهم بالمؤسسة ودورها وكيفية التقديم على المنح والدورات التدريبية فى الخارج .

وعرضت المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت مصر خلال اللقاء أهم البرامج والأنشطة التى تقوم بها الهيئة فى كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريب فى جميع المحافظات فى العديد من المجالات.