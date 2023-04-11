وزير الصحة يبحث التعاون مع هيئة "فولبرايت" فى توفير المنح والبرامج الدراسية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة "فولبرايت مصر" وهو أحد برامج التبادل التعليمي والثقافي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمناقشة التعاون في تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بوزارة الصحة.



أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة فرص التعاون الذي يعد الأول من نوعه بين وزارة الصحة و"فولبرايت"، في توفير البرامج التدريبية والزمالات، والمنح الدراسية، للكوادر البشرية العاملين بالقطاعات والهيئات التابعة لوزارة الصحة.



وتابع "عبدالغفار" أنه تم استعراض البرامج والمنح المقدمة من "فولبرايت"، ومناقشة احتياجات وزارة الصحة والسكان من تلك البرامج، خاصة في برامج التأهيل للقيادة وعلوم الإدارة، والأبحاث، سواء من خلال دعم وتشجيع الراغبين في الدراسة بأمريكا، بما يفيد في تطوير نظم العمل بمواقع عملهم داخل مصر بعد انتهاء البرامج، أو من خلال استقدام الخبراء الأمريكيين لتقديم برامج تدريبية داخل مصر للعاملين بالقطاع الصحي.



وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش فرص التعاون مع هيئة "فولبرايت" في دعم وصقل مهارات طلاب مدارس التمريض والمعاهد الفنية، من خلال البرامج التدريبية المقدمة للطلاب أو مراجعة المناهج الدراسية بواسطة الخبراء الأمريكيين، مشيرًا إلى أن الوزارة تضم 12 معهد فني صحي و388 مدرسة تمريض.







حضر الاجتماع، الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطب المهني، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، والأستاذة عفت خليفة مستشار الوزارة للتعاون الدولي والتواصل المجتمعي، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض، والأستاذة زينب الصدر مدير إدارة الإحصاء بوزارة الصحة.