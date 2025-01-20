اليوم السابع
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وزارة الصحة: استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهابات الحلق غير صحيح

الإثنين، 20 يناير 2025 02:08 م
وزارة الصحة: استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهابات الحلق غير صحيح غير صحيح استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهابات الحلق
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه غير صحيح استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهابات الحلق وتابعت : أكثر من 80% من حالات التهابات الحلق تنتج عن فيروس والمضادات الحيوية تستخدم لعلاج العدوى التى تسببها البكتيريا.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية ليست حلا لكل الأمراض ولا تعالج الأنفلونزا والسعال والتهابات الجيوب الأنفية الحادة ونزلات البرد.

 وكشفت عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض، وهي:

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التى حددها الطبيب.

- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

- استخدام المضاد الحيوى لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى بدون الرجوع للطبيب.

- استخدام المضاد الحيوى الذى وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

غير صحيح استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهابات الحلق
غير صحيح استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهابات الحلق






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الصحة

المضادات الحيوية

الانفلونزا

التهابات الزور



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