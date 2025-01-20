ننشر قرار محافظ كفر الشيخ باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقرية كفر يوسف

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 16 ب الصادر بتاريخ 20 يناير سنة 2025، قرار اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 12625بتاريخ 17 ديسمبر 2024، المادة- يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية كفر يوسف داوود مون الطابع، التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمي - مركز قلين بإلغاء جزء من شارع، بعرض 4م بناءً على الطلب المقدم من المواطن / محمد عبد المنصف عبد الحافظ بالمعاملة رقم 1155230071347، بتاريخ 4 ديسمبر 2023، والمعدلة بتاريخ 26 يونيو 2024،وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحليةولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 إصـــدار قــــانون البنــــــاء،ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 11 ديسمبر 2024، والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ في 10 ديسمبر 2022، المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية كفر يوسف داوود التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمي – مركز قلين - بإلغاء جزء من شارع بعرض ٤م بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ محمد عبد المنصف عبد الحافظ بالمعاملة رقم 1155230071347، بتاريخ 4 ديسمبر 2023، والمعدلة بتاريخ 26 يونيو 2024،وعلى ما يقتضيه الصالح العام