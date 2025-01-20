محافظ كفر الشيخ يتفقد متحف الأحياء المائية.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، متحف محطة بحوث الثروة المائية بمركز بلطيم، «متحف الأحياء المائية»، التابع للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتور محمد حجازي، رئيس محطة بحوث الثروة المائية ببلطيم.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، أقسام متحف وأكواريوم محطة بحوث الثروة المائية، حيث اطلع على متحف الكائنات البحرية المحنطة، وأكواريوم الأسماك الحية، والمعامل البحثية، وأحواض السمك المخصصة لإجراء التجارب في مختلف فروع علوم البحار والمصايد، وقاعة المحاضرات.

واستعرض محافظ كفرالشيخ، هيكل الحوت الأزرق المعروض في المتحف، وهو هيكل لحوت يبلغ من العمر 6 أشهر، ووزنه 35 طنًا، وطوله 17 مترًا، تم العثور عليه بساحل البرلس، وخضع لعمليات البيئية المتبعة وتم إتاحته للزوار بمتحف الأحياء المائية ببلطيم، مما يعكس التنوع البيئي والبحري الذي يتميز به البحر الأبيض المتوسط والسواحل المصرية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحطة تتكون من متحف، وأكواريوم، ومعمل لخدمة المتحف والأكواريوم، بالإضافة إلى مفرخ بحري.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بوضع خطة شاملة لإبراز محتويات المتحف، خاصة لطلاب المدارس والجامعات، مع التنسيق والتعاون مع جامعة كفرالشيخ، والإدارات التعليمية، ومراكز الشباب لتنظيم زيارات لمتحف وأكواريوم محطة بحوث الثروة المائية ببلطيم، للتعرف على مكانته العلمية والبحثية فضلاً عن الجانب الترفيهي.



متحف الأحياء المائية



محافظ كفر الشيخ يتفقد متحف الأحياء المائية