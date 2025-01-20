نقيب المرافق يطالب وزارة العمل بدمج العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحي

كتبت آية دعبس

استقبل محمد جبران وزير العمل، هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد الدولى للخدمات ذلك بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى بداية اللقاء، أعرب "جبران" عن تقديره لجهود النقابات العمالية لتحسين المستويات المعيشية للعاملين والدفاع عن قضاياهم، لافتاً إلى النشاط الملموس الذى تقوم به النقابة العامة للمرافق فى دعم القضايا العمالية وتعزيز التعاون المشترك مع النقابات والمنظمات الدولية، بما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمهارات ويسهم فى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين مناخ وبيئة العمل.

وفى كلمته ثمن “فؤاد” جهود وزارة العمل وما احرزته من تقدم و قفزات كبيرة بشأن الإسراع فى إقرار قانون العمل الجديد، لارساء دعائم الرخاء المهنى والاقتصادى للعمال وأصحاب الأعمال بما يصيغه من مواد تحقق التوازن بين أطراف العمل، فضلا عن ما تقوم به الوزارة من جهود لدعم الموارد البشرية والعمالية وتأهيلها لسوق العمل، بما يجعلها داعما و دافعا للاقتصاد المصرى بمختلف المجالات، فضلا عن الخطوات الملموسة التى تتخذها الوزارة بشأن ملف العمالة الغير منتظمة .

وفى هذا الصدد طالب “رئيس المرافق العامة” بحصر العمالة الغير منتظمة من العاملين بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان، لضمهم لمنظومة التأمين الصحى الشامل بما يكفل حقوقهم المشروعة فى تلقى الخدمة الطبية والعلاجية ويسهم فى تحسين المستوى المعيشى لهم، بالإضافة إلى دمجهم ببرامج السلامة والصحة المهنية والتدريب المهنى لاكسابهم المهارات الفنية والوعى الذى يمكنهم من أداء أعمالهم وحمايتهم من مخاطر العمل .

وتابع، أن العمالة الغير منتظمة فى مصر هم قوام رئيسى للعملية الإنتاجية فى كافة المجالات، وقطاع حيوى يمثل أهمية استراتيجية فى مجال العمل .

ومن جانبه أكد “جبران” أن الوزارة تبحث خلال الفترة الجارية الإعداد لإطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بكافة أنحاء الجمهورية، بالاشتراك مع عدداً من الوزارات، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك استكمالا لجهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة .

وأضاف “وزير العمل” انه يجرى حصر فئات العاملين فى القطاع غير المنظم بواسطة لجان من إدارتى العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهنى، بالتنسيق مع هيئتى التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحى، لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ،بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة فى قطاعى التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحى .

وأختتم “وزير العمل” أنه اصدر توجيهاته لمديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار فى حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار فى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة.