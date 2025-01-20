وزارة العمل: مفاوضات ودية لاسترداد حقوق عمال وتدريبات مجانية بالمحافظات

كتبت آية دعبس

أصدرت وزارة العمل، تقريرا حول نشاط مديريات العمل بالمحافظات، والذى تضمن:

1-مديرية العمل بالقاهرة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن نجاح عملية تسوية وديّة، بمكتب علاقات عمل شرق مدينة نصر، دون اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد تقديم العاملة إيمان فوزي صادق، شكوى بخصوص الفصل التعسفي.

وأوضح أحمد عزاز وكيل أول الوزارة مدير المديرية، أن المفاوضات أسفرت عن حصول العاملة على مستحقاتها المالية والورقية كاملة، مؤكداً على أهمية دور مكاتب علاقات العمل في التوصل إلى حلول سلمية للخلافات من خلال المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية..وأجريت المفاوضات بنجاح بحضور شيماء أبو الدهب مدير مكتب علاقات شرق مدينه نصر.

2-مديرية عمل الإسكندرية

قامت مديرية العمل بالإسكندرية بتوقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة سواقي الخير للتدريب والتطوير وتنمية المجتمع.. وأوضح المهندس محمد كمال مدير المديرية أن البروتوكول يهدف إلى التطوير والتدريب وخلق فرص عمل حقيقية للشباب ونشر ثقافة العمل الحر من خلال مراكز التدريب المهني والمساهمة في تنمية المجتمع وتدريب الشباب علي عدة مجالات مختلفة لإكسابهم مهارات فنية تؤهلهم للدخول لسوق العمل وذلك من خلال التعاون بين الطرفين للبدء في تنفيذ البرتوكول من أجل تدريب وتوظيف الشباب في مهن تناسب سوق العمل وهي : اللحام/ خراطة/ مهارات الحاسب الالي /ستائر ومفروشات/ كهرباء تركيبات/ ميكانيكا سيارات صيانه المحمول/ تفصيل و خياطه/ تبريد وتكييف/ صيانه اجهزه منزليه/ لف مواتير /سباكة صحية/ الوميتال/ تصفيف الشعر، علي ان يكون التدريب لمدة شهر بواقع 5 ايام في الاسبوع..بالمراكز التدريبية التابعة للمديرية "مركز تدريب شرق – مركز تدريب محرم بك – مركز تدريب الحضرة – مركز تدريب الهانوفيل"، كما تم الاتفاق من الطرف الثاني علي توفير فرص عمل بعد انتهاء فترة التدريب.. و شهد فعاليات توقيع البروتوكول :داليا عبد المجيد مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بمديرية عمل الإسكندرية وايمان نبيل مدير العلاقات العامة بالمديرية

3-مديرية عمل الإسماعيلية ..

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، فعاليات برنامج تدريبي مكثف لتنمية مهارات أبناء المحافظة في مجال الحاسب الآلي، بحضور مدير المديرية حسن رداد، الذي أوضح أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة الاهتمام بملف التدريب المهني وتطويره بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل...مشيراً إلى أن فترة التدريب استمرت لمدة شهر كامل، وشملت البرنامج مجموعة متنوعة من المهارات الأساسية والمتقدمة في مجال الحاسب الآلي. وفي ختام البرنامج، تم إجراء اختبارات نظرية وعملية للمتدربين لتقييم مستوى اكتسابهم للمهارات التي تم تدريبهم عليها..وأضاف أن البرنامج تم تصميمه وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

4-مديرية العمل بالوادي الجديد..

عقدت مديرية العمل بالوادي الجديد إختبارات ختام الدورات التدريبية علي مهن صيانة التليفون المحمول، لعدد 10 متدرب ومتدربة، ومهنة الحاسب الآلي لعدد 10 متدرب ومتدربة بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح بمركز الفرافرة .. وأوضح أحمد طليب مدير المديرية أن هذه الوحدة المتنقلة من الوحدات التي إضافتها وزارة العمل الي قطاع التدريب المهني لخدمة شباب الخريجين بالقرى الأكثر احتياجا ولتدريب الشباب من الجنسين علي مهن يحتاجها سوق العمل لتأهيل الشباب من الجنسين للدخول في سوق العمل وتشجيعا لاقامة مشروعات صغيرة.

5- مديرية العمل بالدقهلية:

نظم مكتب عمل ميت غمر، وإدارة مركز التدريب المهنى بميت غمر التابع لمديرية العمل بالدقهلية، اختبارات ختام دورات التدريب التى تم تنفيذها من خلال إدارة بحوث العمالة وإدارة التدريب بمديرية العمل بالدقهلية ،وذلك لعدد 30 من الفتيات على مهن التفصيل والخياطة ، بالاضافة إلى عدد عدد ٢٢ شاب على مهنة التبريد والتكييف ..وقد اجتاز جميع المتدربين والمتدربات اختبارات نهاية الدورة التدريبية.وقام أحمد رجائي مدير المديرية بتسليمهم الشهادات المعتمدة من مديرية العمل تمهيدًا لدخولهم سوق العمل.

6-مديرية العمل بالبحر الأحمر ..

نظمت مديرية العمل بالبحر الأحمر ، ندوة توعوية تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالتنسيق بمشاركة عدد من ممثلى ٩ شركات من الشركات العاملة فى مجال البترول، وبحضور 120 من العاملين بهذه الشركات..وبحضور اللواء ممدوح نديم رئيس مجلس مدينة رأس غارب ، ومحمد عبد المجيد على رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول.. وأوضح أشرف عبد الحميد السيد مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، أن الندوة شملت أربع محاضرات حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة .. شارك فى الفعاليات المهندسة مها خير مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والسيدة امل نصر الدين مدير مكتب عمل راس غارب ،والسيد عبد الله حفنى مفتش السلامة والصحة المهنية بالمديرية..

7-مديرية العمل بالشرقية ..

نظمت مديرية العمل بالشرقية، ، ندوة موسعة حول "حقوق وواجبات العمال في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة"، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشمونى.

وأوضح أحمد عبد الهادي مدير المديرية أنه شارك في الندوة 104 مسؤول موارد بشرية من 58 شركة ومنشأة صناعية كبرى، بهدف تعزيز حقوق العمال وتحسين جودة الحياة، من جانبه، أشاد المهندس أيمن رضا، رئيس مجلس أمناء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بالتعاون الوثيق بين مديرية العمل بالشرقية والجمعية.

وأشار سيد الشرقاوي، مدير عام تفتيش العمل بوزارة العمل، إلى أن فعاليات اليوم تأتي تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "بداية " فى مجال العمل والتعريف بحقوق وواجبات العامل.. وثمنت الدكتورة هالة جمعة، مدير جمعية مستثمري العاشر، جهود مديرية العمل بالشرقية في نشر التوعية بكل ما يهم العامل والارتقاء بمنظومة العمل.. واختتمت الفعاليات بتسليم 30 عقد عمل لذوي الهمم في الشركات والمنشآت الصناعية الكبرى، وفرتها المديرية بالتنسيق مع تلك الشركات.

8-مديرية العمل بالمنيا:

عقدت مديرية العمل بالمنيا ندوة توعية حول الخدمات المجانية التى تقدمها مديرية العمل بالمنيا والمكاتب التابعة لها، وذلك بمركز مغاغة بالوحدة المحلية بقرية أبا البلد مركز مغاغة بحضور 48 من أهالى القرية والعاملين بالوحدة المحلية، وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير المديرية أن الندوة تضمنت التعريف بالخدمات التي تقدمها المديرية ومنها : دورات تدريبية مجانية - إصدار شهادات القيد - توظيف للشباب بالمصانع والشركات - نشرات توظيف بالقطاع الخاص - ملتقيات التوظيف - الندوات التوعوية بحقوق العمال ومخاطر بيئة العمل.

9- مديرية العمل بالشرقية ..

نظمت إدارة شؤون المرأة بمديرية العمل بالشرقية ندوة توعية حول القرارات الوزارية بشأن المهن المحظورة لتشغيل النساء، بمركز التدريب المهني بالصيادين التابع للمديرية ، بمشاركة 15 متدربة من قسم التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني بالنحال، وأوضح أحمد عبد الهادي مدير المديرية أن الندوة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة في العمل، وتضمنت الندوة محاور متعددة، بما في ذلك التبصير بشروط تنظيم ظروف العمل، القضاء على التمييز ضد المرأة، المساواة في الحقوق، شرح القرارات الوزارية والقوانين ذات الصلة، وأهمية إنشاء وحدة للمساواة داخل كل منشأة.

كما شملت الندوة حوار مفتوح للرد على الاستفسارات وتقديم الحلول لمواجهة التحديات. وقدم مدير المديرية الشكر لفريق عمل مركز التدريب المهني بالصيادين بقيادة محمد حفني، دير المركز، وثناء محمود، رئيس قسم التفصيل والخياطة بالمركز.

10- مديرية العمل بأسيوط ..

أعلنت مديرية العمل بأسيوط عن بدء فعاليات دورة التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهنى ببنى غالب للفتيات لعدد 17 متدربة، وقام على سيد مدير المديرية بتفقد فعاليات الدورة وحث الفتيات على الالتزام وكذلك بذل كل الجهد من أجل الاستفادة العظمى من الإمكانيات التى تتيحها المديرية والإدارة المركزية للتدريب .

كما تفقد مدير المديرية كافة الاستعدادات التى تم اتخاذها لتنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لتجهيز مركز التدريب ليكون ضمن منظومة الفحص المهنى لراغبي العمل في المملكلة العربية السعودية : على مهن (البناء والبويات والمبلط والنجارة والسباكة والتركيبات الكهربائية والتفصيل والخياطة والحاسب الالي.