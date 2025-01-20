نقابة النقل والمواصلات: مصر لعبت دورا محوريا للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

كتبت آية دعبس

توجهت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس نوفل، بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية الحكيمة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدور المحوري الذي لعبته مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يعكس الجهود الدؤوبة للدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتؤكد النقابة أن مصر بذلت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة جهودًا سياسية ودبلوماسية وأمنية وإنسانية مكثفة، سعيًا لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على تقديم الدعم الإنساني اللازم لأهلنا في غزة.

كما أشادت النقابة بالدور الفاعل الذي قامت به مصر في مسارات التفاوض الدولية، وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، من أجل تحقيق حل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت النقابة، أنها وتؤمن إيمانًا راسخًا بأن مصر، التي كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار والسلام في المنطقة، لن تتوانى عن القيام بدورها المحوري في تحقيق الأمن الإقليمي ودعم الاستقرار بما يخدم المصالح الوطنية والقومية.