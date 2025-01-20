اليوم السابع
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"نحبك يا أمريكا".. بايدن ينشر السيلفى الأخير فى البيت الأبيض مع جيل

الإثنين، 20 يناير 2025 05:38 م
"نحبك يا أمريكا".. بايدن ينشر السيلفى الأخير فى البيت الأبيض مع جيل جو بايدن وجيل
كتبت ريم عبد الحميد

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نشر الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن، "السيلفى الأخير" له فى البيت الأبيض، قبل مغادرته اليوم، تمهيدا لتولى دونالد ترامب الحكم.

وكتب بايدن تعليقا على الصورة: "صورة سيلفى أخرى من أجل الطريق.. نحبك يا أمريكا".

 

ووصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث كان جو بايدن في استقباله، وذلك في إطار فعاليات يوم التنصيب.

وهيمنت استعدادات تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على اهتمام وتغطية الصحف العالمية الصادرة اليوم، الاثنين، والتي رصدت استعداده لإعادة تشكيل المؤسسات الأمريكية وتعهده بيوم أول تاريخى فى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يتحرك ترامب سريعا بعد التنصيب، ويصدر قرارات تنفيذية مجهزة بالفعل فى انتظار توقيعها للبدء فى ترحيل جماعى للمهاجرين وزيادة التنقيب عن النفط والحد من الحماية الخاصة بالعاملين فى الحكومة الفيدرالية، ووعود بان يحقق حكمه "يوما جديدا للقوة والرخاء والكرامة والفخر الأمريكي".

وأدى الطقس الجليدى إلى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما،  وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.

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