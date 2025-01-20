صلاة لأجل ترامب وفانس: "فليمنحهما الله الحكمة والقوة للمعرفة والعمل"

كتبت ريم عبد الحميد

دعا قس كنيسة سان جونز التاريخية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ونائبه جيه دى فانس أن يمنحهما الله الحكمة والقوة للمعرفة والفعل.

وقبل قليل، وصل الرئيس ترامب إلى كنيسة القديس فى أولى فعاليات يوم التنصيب.

وكان إيلون ماسك والعديد من المرشحين لشغل مناصب وزارية في حكومة الرئيس المنتخب ترامب جالسين في المقاعد، في الكنيسة التاريخية في ساحة لافاييت.

ومن بين الضيوف الآخرين وزير الخارجية المعين ماركو روبيو والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وابنة الرئيس إيفانكا ترامب.

يؤدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية مساء اليوم، الاثنين، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض، فى ظل سيطرة للجمهوريين على مقاليد السلطة فى واشنطن، فيما يمهد لإعادة تشكيل المؤسسات الامريكية، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

وأدى الطقس الجليدى إلى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما، وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.



ولم يفقد ترامب أبدا سيطرته على الحزب الجمهورى، ولم تعيقه القضايا الجنائية أو محاولتى الاغتيال فظل يهاجم خصوم ويستميل الناخبين مستغلا إحباطهم من التضخم والهجرة غير القانونية.

والآن، فإن ترامب سيصبح أول شخص مدان بارتكاب جريمة، تزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات أموال اصمت، يتولى الرئاسة. وسيتعهد بالحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه من نفس المكان الذى اجتاحه أنصاره فى 6 يناير 2021.