نجاح عملية تبادل الدفعة الأولى من المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحماس

محمد جمال

أعلنت وسائل إعلام عبرية، نجاح عملية تبادل الدفعة الأولى من المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

كانت الدفعة الأولى من تبادل المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحماس تمت بنجاح، بعد أن استقبلت إسرائيل 3 محتجزات إسرائيليات من الصليب الأحمر، بينما بدأ الصليب الأحمر في إخراج الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، الذين يصل عددهم إلى 90 أسيرًا.

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، صورا للأسيرات الفلسطينيات بعد تحريرهن بموجب صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

أكدت هيئة السجون الإسرائيلية أنه تم إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر العسكرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

بدأت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم تتحرك من سجن عوفر الإسرائيلى العسكرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

جاء ذلك بعد تأخير فى الإفراج عن الدفعة الأولى للأسرى الفلسطينيين بعد مضي أكثر من 7 ساعات على تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

أكد مكتب الأسرى التابع لحماس أن عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون عوفر أظهرت أن هناك نقصا في أسيرة، مؤكدا أنه يجرى التواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر لإلزام الاحتلال بقائمة الأسرى المتفق عليها.

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من محيط سجن "عوفر"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه فلسطينيين في محيط سجن عوفر غرب رام الله.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، في الحادية عشرة صباح الأحد، الذى تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.

ودخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المصرية غزة، كما تحمل تجهيزات طبية مخصصة للمستشفيات والوقود الضروري لتشغيل المولدات الكهربائية ومحطات المياه التي يعتمد عليها القطاع، في ظل أزمة حادة بالكهرباء والمياه

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.