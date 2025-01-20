مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء اندلاع حريق فى دار للمسنين بصربيا

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لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم ، وأصيب 7 آخرون جراء اندلاع حريق في دار للمسنين على مشارف العاصمة الصربية بلجراد.

وقال وزير العمل والشئون الاجتماعية الصربي "نيمانيا ستاروفيتش" - في تصريح لوسائل إعلام محلية وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية - " إنه للأسف، فقد ثمانية أشخاص حياتهم في الحريق".. مشيدا بردة الفعل السريعة التي قامت بها أجهزة الأمن التي أنقذت 13 شخصا.

وأعرب الوزير عن تعازيه لأسر الضحايا.. مؤكدا أن التحقيق جار، وأن النيابة العامة ستتمكن من إعطاء مؤشرات رسمية بسرعة كبيرة خلال اليوم.

من جانبه، أوضح "لوكا كوسيتش" رئيس قطاع الطوارئ، أن 30 شخصا كانوا في دار المسنين عندما اندلع الحريق في الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي وتم نقل المصابين السبعة بواسطة خدمات الطوارئ لتلقي العلاج في مستشفى بلجراد العسكري.. مشيرا أن عمليات البحث جارية للتأكد من عدم بقاء أي حرائق وسيتم تحديد سبب الحريق في الساعات المقبلة.