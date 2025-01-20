مصدر كورى جنوبى: نقل الرئيس المعزول يون سيوك إلى زنزانة انفرادية

أ ش أ

كشف مسؤول كوري جنوبي عن نقل الرئيس المعزول "يون سيوك-يول" إلى زنزانة انفرادية في مركز احتجاز بالعاصمة سول، وذلك بعد أن تم وضعه قيد الاعتقال الرسمي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المفوض العام لخدمة الإصلاحيات الكورية الجنوبية "شين يونج-هيه"، خلال جلسة للجنة التشريعية والقضائية بالجمعية الوطنية "البرلمان"، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب)، إن الرئيس المعزول "يون سيوك" نقل من غرفة احتجاز المشتبه بهم إلى جناح الاحتجاز العام، "وقد تلقيت تقريرا بأنه قضى الليلة بشكل جيد".

وأضاف أن " زنزانة (يون)، التي تتسع عادة لـ 5 أو 6 محتجزين، تشبه في حجمها الزنزانات التي احتجز فيها الرؤساء السابقون"، مؤكدا أن "يوم سيوك" كان متعاونا مع الإجراءات المتبعة في الاحتجاز، وكذلك تعاون مكتبه مع الشرطة وجهاز الأمن الرئاسي لضمان استتباب الأمن، وسط مخاوف من احتمال قيام أنصاره باتخاذ إجراءات، مثل محاولة إطلاق سراحه.

ولفت إلى أن "يون" نُقل إلى زنزانة بمركز الاحتجاز في "إويوانج"، جنوبي سول، بعد أن أصدرت محكمة منطقة سول الغربية مذكرة اعتقال رسمية بحقه.

وشغل الرئيس المحتجز "يون سيوك"، منصب المدعي العام، وبرز نجمه مع صعوده إلى السلطة بعد أن اكتسب شعبية بين الناخبين المحافظين من خلال منصة مناهضة للنسوية وموقفه المتشدد من كوريا الشمالية، لكن بعد صعوده إلى الرئاسة في عام 2022، طاردته فضائح شخصية ووقفت في مواجهته معارضة زادت قوتها بشكل كبير.

ومع تصاعد الخلافات السياسية، أعلن "يون سيوك" الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، وسط اتهامات وجهت له بـ محاولة "إغراق كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية"، للتسارع الأحداث بعزله من قبل البرلمان، ومن ثم دخوله في التحقيقات الجنائية.