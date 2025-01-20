اليوم السابع
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مشاهير التكنولوجيا والمال والفن فى حفل تنصيب ترامب.. صور

الإثنين، 20 يناير 2025 06:44 م
مشاهير التكنولوجيا والمال والفن فى حفل تنصيب ترامب.. صور دونالد ترامب وجو بايدن
وكالات

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يشهد حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقام الاثنين في العاصمة واشنطن حضور مشاهير من عوالم التكنولوجيا والمال والأعمال والفن.

ايلون ماسك وجيف بيزوس
ايلون ماسك وجيف بيزوس
 
 
شوو
شوو زي تشو

 

 
فيفيك
فيفيك راماسوامي

 

سام التمان
سام التمان

 

جيف بيزوس
جيف بيزوس

 

مارك
مارك زوكربيرج

 

روبرت مردوخ
روبرت مردوخ

وكان قد وصل الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن إلى مبنى الكابيتول لبدء مراسم التنصيب.وتوجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرئيس جو بايدن معا إلى الكابيتول.

وتوافد المشاركون في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.

 

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تنصيب ترامب

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