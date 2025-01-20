مشاهير التكنولوجيا والمال والفن فى حفل تنصيب ترامب.. صور

وكالات

يشهد حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقام الاثنين في العاصمة واشنطن حضور مشاهير من عوالم التكنولوجيا والمال والأعمال والفن.



ايلون ماسك وجيف بيزوس



شوو زي تشو



فيفيك راماسوامي



سام التمان



جيف بيزوس



مارك زوكربيرج



روبرت مردوخ

وكان قد وصل الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن إلى مبنى الكابيتول لبدء مراسم التنصيب.وتوجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرئيس جو بايدن معا إلى الكابيتول.

وتوافد المشاركون في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.

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